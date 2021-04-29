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Yusuf Çağraş yaşam savaşı veriyor

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Aşırı süratli 22 yaşındaki araç sürücüsü, fuar kavşağını savaş alanına çevirdi, biri ağır beş kişi yaralandı

Yusuf Çağraş yaşam savaşı veriyor
 
Murat ASLAN
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün bir motosiklet ve iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır beş kişi yaralandı.
Kaza saat 12:30 sıralarında Fuar Kavşağı’nda meydana geldi.
Fuar Kavşağında çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde doğuya doğru seyreden 22 yaşındaki Osama Talab Mob'd İsmail yönetimindeki JU 730 plakalı araç sürücüsü, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şeritte bekleyen 44 yaşındaki Yusuf Çağraş yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.
Çarpmadan sonra yoluna devam eden JU 730 plakalı araç yine o esnada Yakın Doğu Bulvarına  dönüşe geçen 33 yaşındaki Nasibe Karimova yönetimindeki  PJ 616 plakalı araca çarptı.
Motosiklet paramparça olurken, kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe Karimova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Miyaser Karimova, 5 yaşındaki Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tedavilerinin ardından kazada ağır yaralanan Yusuf Çağraş yoğun bakım servisinde, diğer yaralılar acil serviste müşahade altına alındı.


 
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