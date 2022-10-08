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Yurtta dehşet saçtı, kaçak çıktı

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Lefkoşa’da Afrika uyruklu bir kişi, gece yarısı bir yurt odasına girdi, odadaki kişiyi darp edip camları kırdı, ardından dışarıya çıkıp yurt önünde park halinde olan bir araca saldırıp hasar verdi. Tutuklanan zanlının ülkede 323 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

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Yurtta dehşet saçtı, kaçak çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz, kasti hasar, mülke tecavüz darp ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan 27 yaşındaki zanlı Manso Yayah Jalloh mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlı Manso Yayah Jalloh’un 07.10.2022 tarihinde saat 01: 00 raddelerinde Lefkoşa'da Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu içerisinde aynı adresteki numara 8'de ikamet eden 21 yaşındaki Arshia Amirzadel Asl’ın elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra açık olan giriş kapısından içeriye girip mülke tecavüz ederek kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile dört adet camı kırıp 2000 TL hasara uğrattığını anlattı. Polis, zanlının saat 01:10 raddelerinde Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu önünde mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı bir esnada elleri ve ayakları ile birlikte kasten ve kanunsuz olarak Lefkoşa'da sakin Onur Tuna’ya ait park halinde bulunan KR 838 plakalı aracının sağ ön farını vurup kırmak suretiyle 2.500 TL hasara uğrattığını belirtti.
Polis, zanlının 19.09.2021 tarihinden itibaren KKTC' de 323 gün ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi
 
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