Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Çalıştığı matbaadan 1620 Euro değerinde 9 adet gazete baskı levhası çalan Cengiz Asilkan, teminatla serbest bırakıldı



Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cengiz Asilkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Asilkan’ın müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Diyalog Yayıncılık Ltd. isimli iş yerinde baskı operatörü olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin Cengiz Asilkan’ın işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam 1620 Euro değerindeki AGFA marka 86 x 60.7 mm. ebatlarındaki her bir kutunun içerisinde 20 adet metal levha bulunan toplam 9 adet gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın polise 25.06.2022 tarihinde rapor edilmiş olup adı edilenin mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında Cengiz Asilkan'a ait Atatürk Caddesi Geçitkale adresinde bulunan ikametgahta yapılan aramada bahse konu levhaların boş olan 9 paket kutuları söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının daha önce de iki farklı tarihte, konu işyerinden kullanılmış levhaları alıp hurda olarak sattığının belirlendiğini belirtti. Polis, 9 adet gazete baskı levhasının bulunamadığını, hurda olarak satılanların emare alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

