Yurt dışına çıkamayacaklar

Ülkede öğrenci olarak bulunan ve Erülkü Süpermarket’ten 1152 TL değerinde iki adet parfüm çalan iki genç, teminatla serbest bırakıldı

Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süper market içerisinden iki adet parfüm çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli’nin 25 Ekim 2024 tarihinde saat 12:50 raddelerinde Erülkü Süpermarket ’e gittiklerini ve market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL değerindeki Hugva İntense marka ve Slauger Gold marka iki adet parfümü alıp ellerinde taşıdıkları çanta içerisine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 26 Ekim tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını ve ikametgahlarında yapılan aramada konu iki adet parfümün bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aktif öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.