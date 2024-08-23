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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre  kaza, Ahmet Eren Yılmaz (E-21), yönetimindeki ML 740 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Metgin Ltd isimli iş yeri önlerinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden  Hasan Kartop (E-23) yönetimindeki ZVB 026 plakalı i aracı solundan geçmeye çalıştığı esnada ZVB 026 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 740 plakalı araç beton orta refüje çarpıp yol içerisine sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

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