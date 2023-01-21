Yürekler ağza geldi

Lefkoşa'da akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu yakınlarında direksiyon hakimiyetine kaybeden sürücü aracıyla kaldırıma çarparak takla atarak kaldırım üzerinde tavanı üzerinde durudu.
Kaza sonucunda sürücü yaralandı.
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