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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
Lefkoşa'da akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu yakınlarında direksiyon hakimiyetine kaybeden sürücü aracıyla kaldırıma çarparak takla atarak kaldırım üzerinde tavanı üzerinde durudu.
Kaza sonucunda sürücü yaralandı. 
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