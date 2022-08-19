Yürekler ağza geldi

Girne-Tatlısu ana yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon yoldan çıkıp devrildi
Girne-Tatlısu ana yolunda iş aracı devrildi ve sürücüsü hafif yaralandı.
Girne-Tatlısu ana yolu 0-1 kilometreleri arasında güney istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin 28 yaşındaki Mustafa Sipahi, yönetimindeki HC 065 plakalı Volvo marka iş aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan Sipahi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.