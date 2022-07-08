Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da dikkatsiz sürücü aracıyla kaldırıma çarpıp devrildi, başka bir araca çarptıktan sonra durabildi



Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

31 yaşındaki İzzet Şevketoğlu, yönetimindeki KV 132 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada hastane çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda kaldırıma çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi ve toprak alanda park halinde bulunan SR 479 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

