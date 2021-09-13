Yürekler ağza geldi

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Düzova kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakmiyetini kaybettiği çakıl yüklü kamyon ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu kamyon sürücü yaralandı.Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi.