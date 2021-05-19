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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
İsa TABAK
Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaşanan kazada bir yaya yaralandı.
PT 624 plakalı Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde güney istikametine doğru ilerlediği sırada eski KTHY binası önüne geldiği sırada yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada yaya yaralandı. 
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