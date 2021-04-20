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Yürekler ağza geldi

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Yedikonuk-Mehmetçik Anayolu üzerinde bu sabah van araç sürücüsünün virajı alamayarak karşı şerite geçerek çöp kamyonu ile çarpışması nedeniyle yaşanan kazada 1 kişi yaralandı

Yürekler ağza geldi
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Yedikonuk-Mehmetçik Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 38 yaşındaki araç sürücüsü Muharrem Bayramov’un yaralandığı, tedavisinin Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürdüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, bugün saat 08.15 sıralarında, Muharrem Bayramov’un yönetimindeki SF 841 plakalı araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan, Mehmetçik Belediyesine ait, Muhammet Usta (40) yönetimindeki NV 034 plakalı çöp kamyonu ile çarpışması sonucu meydana geldi. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
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