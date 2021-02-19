Yürekler ağza geldi

Girne’de bugün sabah saatlerinde bir süpermarketin park yerinden ana yola dikkatsizce çıkan sürücü nedeniyle, anayolda süratli giden araç sürücüsünün ona çarpmamak için yoldan çıkması ve ağaca çarparak yeniden yola girmesi sonrasında karşıdan gelen araçla çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11:20 raddelerinde Girne'de Erdener Süpermarket'in park alanı içerisinde Güney istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 81 yaşındaki Menem Adadağ yönetimindeki KH 034 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol durumunda bulunan Uğur Mumcu Bulvarına giriş yapması sonucu yaşandı. Adadağ’ın dikkatsizce anayola çıktığı esnada cadde üzerinde aşırı süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 27 yaşındaki erkek Tolunay Açıl yönetimindeki NF 796 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak sol ön yan kısmı ile selvi ağacına çarptı. Çarpmadan sonra savrulan NF 796 plakalı araç kendi ekseni etrafında dönerek yola girerek karşı istikametten gelmekte olan 4efkoşa'da sakin 27 yaşındaki kadın Lala Saylıyeva yönetimindeki KG 356 plakalı salon aracın ön kısmına ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Tolunay Açıl ve Lala Saylıyeva kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındılar.

