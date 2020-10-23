Yürekler ağza geldi

Trafik kazaları durmak bilmiyor. Dün de Değirmenlik - Girne anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, iki kişi yaralandı



Değirmenlik - Girne Anayolunda dün 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Kaza, 31 yaşındaki Kemal Mullaoğlu, yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelmekte olan 55 yaşındaki Yusuf Elgün yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpışması sonucu oldu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Değirmenlik - Girne Anayolunda dün 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.Kaza, 31 yaşındaki Kemal Mullaoğlu, yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelmekte olan 55 yaşındaki Yusuf Elgün yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpışması sonucu oldu.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.