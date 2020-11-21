banner480
banner69
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
31 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
20 0
 
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
29 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
12 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
96 0
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
12 0
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
30 0
banner529
banner570

Yük gemisinde tır içinde sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarıldı

banner476

Yük gemisinde tır içinde sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarıldı
Girne Turizm Limanı’nda dün akşam 18.40 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet Reis, kullanımında bulundurduğu TPN 837 plakalı tır ile gümrük sahasında, “Filo Denizcilik”e ait “Beşparmak” isimli yük gemisinin kötü hava koşullarından dolayı mendirek tarafına bağlanan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki halatına çarpması sonucu tır içinde sıkıştı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, konu şahıs olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü itfaiye şubesi ekiplerince kurtarılıp 112 acil servis ekiplerince Girne Dr. Akçiçek hastanesine sevk edildi.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.