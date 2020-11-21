Yük gemisinde tır içinde sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarıldı

Girne Turizm Limanı’nda dün akşam 18.40 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet Reis, kullanımında bulundurduğu TPN 837 plakalı tır ile gümrük sahasında, “Filo Denizcilik”e ait “Beşparmak” isimli yük gemisinin kötü hava koşullarından dolayı mendirek tarafına bağlanan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki halatına çarpması sonucu tır içinde sıkıştı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, konu şahıs olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü itfaiye şubesi ekiplerince kurtarılıp 112 acil servis ekiplerince Girne Dr. Akçiçek hastanesine sevk edildi.