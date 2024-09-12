Yonca -Ercan anayolunda yürekler ağza geldi

Yonca -Ercan anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Yonca Kavşağından Ercan’a doğru seyreden Altuğ Öztürkcan (E-30) yönetimindeki LY 222 plakalı araçla, aynı istikamette seyreden Derçin Akıncı yönetimindeki (E-27) VZ 097 plakalı araca çarptı.

VZ 097 plakalı araç yolun solundan dışarıya savurulup toprak sete çarparken, LY 222 plakalı araç da orta refüje vurdu. Yaralanan sürücüler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.