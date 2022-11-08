Yollarda “trafik terörü” yaşanıyor

Ülkede tam anlamıyla bir “trafik terörü” yaşanıyor. Yollarda sorumsuz, ehliyetsiz, kurallara uymayan binlerce sürücü cirit atıyor. Ayrıca, yasalara aykırı sigortasız, seyrüsefersiz, muayenesiz yüzlerce değil “binlerce” araçtan söz ediliyor





Yollarda sorumsuz, alkollü, ehliyetsiz ve kurallara uymayan sürücüler cirit atıyor.

Yasalara aykırı sigortasız, seyrü-sefersiz, muayenesiz binlerce araçtan söz ediliyor.

Erkek, kadın, genç ve yaşlı sorumsuz sürücülerin cep telefonları ellerinde düşmüyor.

KKTC’de tam anlamıyla bir “trafik terörü” yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı üç kişinin ölümüne birçok kişinin yaralanmasına neden olan onlarca büyük trafik kazasıyla kapadık. Her gün çok ciddi kazalara yeni halkalar eklenirken, şanslı olanlar bu kazalardan hafif sıyrıklarla kurtulurken, şanssız olanlar canlarını kaybediyor veya ömür boyu taşıyacağı ağır yaralar alıyor. 2022 içinde meydana gelen trafik kazalarında bugüne kadar 21 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı. Uzmanlara göre yollarda sorumsuz, ehliyetsiz, kurallara uymayan binlerce sürücü cirit atıyor. Ayrıca, yasalara aykırı sigortasız, seyrü sefersiz, muayenesiz yüzlerce değil “binlerce” araçtan söz ediliyor.

BİNLERCE SORUMSUZ SÜRÜCÜ VE SORUNLU ARAÇ

Kazaların büyük çoğunluğunun; alkol kullanımı, aşırı sürat ile direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kaynaklandığı defalarca ortaya çıkmasına rağmen, sürücülerin bunlardan ders almadığı görülüyor. Sadece bireylerin değil, birçok şirketin araçlarının dahi yasa dışı şekilde trafikte olduğu biliniyor. Ülkenin trafik sistemine adapte olamayan Türkiye ve üçüncü ülke uyruklu yabancıların ise yaratılan trafik teröründe çok ciddi bir payı olduğuna dikkat çekiliyor.

Ülkedeki yetkililerin; canların kaybedildiği, aile ocaklarının söndüğü bu gerçeklere kulaklarını tıkadıklarına işaret edilirken, polis örgütünün çabaları tüm karmaşa içinde yetersiz kalıyor. Polisin son 15 gün içinde yaptığı iki büyük trafik operasyonunda ortaya çıkardığı kötü manzara ne sorumsuz sürücülerin ne de yetkililerin ilgisini çekmedi.

Polisin denetimlerde çevirdiği her 5 araçtan 1’inde “yasalara uymayan cezalık” bir sıkıntıya rastlandı. Bunların arasında seyrüsefersiz ve sigortasız araçlar başı çekerken, alkollü şekilde direksiyon başına geçenler, ehliyetsizler ile cep telefonunu kurcalayanlar dikkati çekti. Ancak, polisin yakaladığı sorumsuz sürücülerin ciddi bir bölümü ders alacakları yerde, cezalarını sildirebilmek için “yetkili amca, dayı” peşinde koşarken, yetkililer de bunlara prim vermeyi sürdürüyor.

