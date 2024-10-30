Yoldan çıktı, takla attı

19 yaşındaki araç sürücüsü, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda yoldan çıkıp takla attı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda dün saat 09.00 sıralarında medyana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.

Ana yolun 3-4 kilometreleri arasında 19 yaşındaki Sahra Dadaş adlı kız, yönetimindeki JF 400 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Sahra Dadaş, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.