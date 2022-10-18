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Yoldan çıktı takla attı

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Yeşilköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkıp takla atarak durdu

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Yoldan çıktı takla attı

 
Yeşilköy'de dün sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.
Saat 08:00 sıralarında, Yeşilköy’de, 35 yaşındaki Gökhan Altıntaş yönetimindeki LJ 374 plakalı van araç ile Yeşilköy köy içerisinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp takla atarak durdu. 
Kaza sonucu, hafif şekilde yaralanan Gökhan Altıntaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu 
 
 
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