Yoldan çıktı takla attı

Afrika uyruklu 20 yaşındaki genç, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda kullandığı kiralık araçla yoldan çıkıp takla attı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan olmadı

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda dün yine trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat16:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun 2-3 km'leri arasında meydana geldi.

Afrika uyruklu 20 yaşındaki KoladeJoshuaOyedare, yönetimindeki ZLN 779 plakalı kiralık araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

