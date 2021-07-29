Yoldan çıktı, tabelaları devirdi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yoldan çıkan araç önce trafik levhasına ardından da reklam tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı



Murat ASLAN

Gönyeli Çemberi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 16.20 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Ömür Kırlı, yönetimindeki LT 309 plakalı araç ile Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce trafik levhasına ardından bir iş yerine ait ışıklı reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

