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Yoldan çıktı, refüjde yan yattı

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Lefkoşa Girne anayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, sürücü refüje çıkıp yan devrildi

Yoldan çıktı, refüjde yan yattı
 Lefkoşa Girne anayolunda dün saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.
44 yaşındaki Ahmet Kurtoğlu kullanımındaki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refüj taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sol yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan Kurtoğlu,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 
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