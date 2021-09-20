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Yoldan çıktı, Meclis’e daldı

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Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yoldan çıkarak Meclis’in avlusuna daldı. Görenleri hem korkutan hem şaşırtan kazada yaralanan olmadı

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Yoldan çıktı, Meclis’e daldı
                 
 
Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazaya iki araç karıştı, görenleri korkutan kazada yaralanan olmaması sevindirdi.
Kaza saat 14:00 raddelerinde meydana geldi.
Bedreddin Demirel Caddesi’nde ZMU 494 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru kullanan 58 yaşındaki Terasa Maria Johnson, KKTC Meclis binası önüne geldiğinde dikkatsiz şekilde geriye tek yöne dönüş yapmak istedi.
Bu esnada gerisinden gelip ayni istikametine doğru soldan üçüncü şeritte seyreden plaka ve sürücüsü meçhul araç, geriye dönen aracı görüp yavaşlaması ile birlikte o esnada meçhul plakalı aracın gerisinden viraja geldiğinde süratini indirmeden sağa Bedreddin Demirel Caddesine dönüş yapan 24 yaşındaki Yıldız yönetimindeki JS 339 plakalı salon araç, meçhul plakalı araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı ve yolun solundan çıkarak sol tarafta bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bahçe demir kapısına çarpıp kapıyı yerinden söktükten sonra meclis avlusuna girdi. Kazada sonucu yaralanan olmadı.

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