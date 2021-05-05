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Yoldan çıktı, iş yerinin tellerine çarptı

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Lefkoşa'da aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen 37 yaşındaki Melik Çakar, Osman Örek Caddesi’nde yoldan çıkıp bir iş yerinin tel örgülere çarptı

Yoldan çıktı, iş yerinin tellerine çarptı

Lefkoşa'da meydana gelen kazada 168 promil alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kaza önceki gece saat 22.45 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, 37 yaşındaki Melik Çakar yönetimindeki aracın, Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere çarpmasıyla oldu.


Polis, sürücünün 168 promil alkollü içki tesiri altında, direksiyon hakimiyetini kaybedip, gidiş istikametine yolun solundan çıkış yaparak Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere aracın sol ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldiğini bildirdi. Sürücü tutuklandı.
 
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