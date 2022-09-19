Yoldan çıktı, direğe çarptı

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
26 yaşındaki Alperen Tekin, yönetimindeki LN 842 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Alperen Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Gül Sonet Bozok kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
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