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Yoldan çıktı, direğe çarptı

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Girne - Alsancak çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 yaşındaki araç sürücüsü önce orta refüje ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı

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Yoldan çıktı, direğe çarptı
Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
26 yaşındaki Alperen Tekin, yönetimindeki LN 842 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Alperen Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Gül Sonet Bozok kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 


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