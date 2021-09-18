Yoldan çıktı, dereye uçtu

Yenierenköy’de kaldırım taşına çarpan araç, dere yatağına düştü, şans eseri yaralanan olmadı





Yenierenköy’de dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 13.00 raddelerinde Yenierenköy de 8 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi.

46 yaşındaki Utku Kerem Gülçek, yönetimindeki ZPG 792 plakalı kiralık araçla Kuzey istikametinden Güney istikametine seyrederken, sağa virajlı yolda aracın sol ön tekerleği ile kaldırım taşına çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solunda 4 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.



