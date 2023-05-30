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Yoldan çıktı, bir işyerinin çardağını devirdi sonrada olay yerinden kaçtı

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Yoldan çıktı, bir işyerinin çardağını devirdi sonrada olay yerinden kaçtı
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Girne'de günün ilk saatlerinde yaşanan kazada araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerininin çardak ve şemsiyelerine çarparak kaçtı. Polisin yaptığı soruştuma neticesinde tespit edilen sürücü tutuklandı. 
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 02:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerindeki demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayarak ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 
Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar araç sürücüsünün Ömer MIZRAK (E-30), yönetimindeki aracın ise GD 520 plakalı araç olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmekte.
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