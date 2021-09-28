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Yoldan çıktı, bariyerlere çarptı, takla attı

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve takla attı

Yoldan çıktı, bariyerlere çarptı, takla attı
 
Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda, Türkeli çemberi ile Yılmazköy alt geçidi arasında, dün sabah 11.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında, bir kişi yaralandı.
56 yaşındaki Abdo Kızgın, yönetimindeki GS 412 plakalı salon araç seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızgın’ın tedavisinin sürdüğü, soruşturmanı devam ettiği bildirildi.
 
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