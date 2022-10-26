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Yoldan çıktı, bariyerlere çarptı

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28 yaşındaki genç, Yonca kavşağı-Havalimanı arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip beton bariyerlere çarptı

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Yoldan çıktı, bariyerlere çarptı

 
Yonca kavşağı Havalimanı arasında dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 08:40 sıralarında Yonca - Havalimanı Anayolunun 8 - 9'km'leri arasında meydana geldi.
28 yaşındaki Arif Çabucak, yönetimindeki JY 382 plakalı salon araç ile Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip geliş ve gidişi ayıran beton bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
 
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