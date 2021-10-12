Yoldan çıktı ağaca çarptı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkıp ağaca çarptı



Murat ASLAN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 11.10'da meydana geldi.

Yönetimindeki NP 545 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin 33 yaşındaki Meys Özsezer, Hocaoğlu Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp toprak alan içerisindeki Akasya ağacına aracının ön kısmı ile çarpıp kendi etrafında bir tur döndüğü esnada yine Akasya ağacına sağ yan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan NP 545 plakalı araç sürücüsü Meys Özsezer, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek müşahede altına alındı.



