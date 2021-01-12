Yoldan çıkıp zeytin ağacına çaptı

Murat ASLAN
Girne - Alsancak çevre yolunda bugün akşam üzeri meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Bir kişinin yaralandığı kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi.
71 yaşındaki Gülçin Erkmen, yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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