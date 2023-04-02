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Yoldan çıkıp, takla attı

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Yoldan çıkıp, takla attı
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Kumyalı-Pamuklu ana yolunda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Esra Taşar hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza, Kumyalı-Pamuklu ana yolunun 5-6 kilometreleri arasında oldu.
Esra Taşar (K-35) yönetimindeki JV 414 plakalı salon araç Kumyalı’dan Pamuklu istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşüp, tekrar yola çıktı. Taşer’in aracın kontrolünü kaybetmesi yüzünden araç bu kez yolun sağından çıkarak takla atıp zeytin ağacına çarptı.
Kazada yaralanan Esra Taşer, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
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