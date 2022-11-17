Yoldan çıkıp takla attı

Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki araç sürücüsü Clair Louise Eva yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Clair Louise Eva (K-32) Pamuklu'dan Çayırova istikametine seyrettiği sırada JV 842 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti; yoldan çıkan araç tarladaki toprak sete çarpıp takla attı.
Kazada yaralanan Clair Louise Eva, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.
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