Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı

Ercan-İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak önce elektrik direğine ardından toprak sete çarpıp yan kısmı üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 01.45’te meydana geldi.

Olgun Külah (E-63), yönetimindeki RK 429 plakalı salon araçla İskele istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğaziçi kavşağında “dikkatsizliği ve ihmalkârlığı” sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam etti. Araç, yol seviyesinden yaklaşık 3,5 metre aşağıya düşerek toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Hastaneye gitmek istemeyen araç sürücüsüne, kaza mahalline giden sağlık görevlileri tarafından ambulansta muayenesi yapıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

