Yoldan çıkıp, ağaca çarptı

Gazimağusa – Lefkoşa ana yolunda Demirhan civarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, aracıyla banketten düşüp ağaca çarpan ve devrilen aracın sürücüsü 21 yaşındaki Yükselen Deniz yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 09.20’deki kazada yönetimindeki NL 869 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyreden Yükselen Deniz (E-21) Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banketten aşağıya düştü. Ağaca çarparak sol yan kısmına devrilen aracın sürücüsü Yükselen Deniz’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
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