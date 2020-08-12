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Yoldan çıkarak taşa çarpıp takla attı

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Yoldan çıkarak taşa çarpıp takla attı

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde akşam saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Saat 17:45 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde,  31 yaşındaki Sevcan Bülbül, yönetimindeki MM 256 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkarak taşa çarpan araç takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevcan Bülbül ile araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Erol Koryürek ve 8 yaşındaki Meryem Kuluca Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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