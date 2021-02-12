Yoldan çıkarak taş duvara çarparak durdu

Girne-Arapköy yolu üzerinde öğleden sonra ehliyetsiz gencin dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak taş duvar ile demir tellere çarpması sonucunda yaşanan kazada iki kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:30 sıralarında Girne-Arapköy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyreden Arapköy' de sakin 17 yaşındaki Tuncer Cartwright yönetimindeki HZ 520 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkmasıyla yaşandı. Tuncer Cartwright yönetimindeki aracın yoldan çıkması sonrasında yol kenarında bulunan Elektrik Kurumuna ait elektrik direği gergi teline çarptı. Çarpmadan sonra yoluna devam eden HZ 520 plakalı araç yol kenarında bulunan Acapulco Otel lojmanlarını çevreleyen taş duvara ve lojman bahçesini çevreleyen demir tellere çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tuncer Cartwright ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ercem İyigün yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Ercem İyigün Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak aynı serviste müşahade altına alındı.