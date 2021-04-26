Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun 2. kilometresinde HP 223 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.
Aracın attığı takla sonucunda boş arazide yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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