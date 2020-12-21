Yoldan çıkarak kaldırımdaki elektrik direğini devirdi

Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde sabah saatlerinde araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Kumsal bölgesinde Merit Lefkoşa Otel aka sokağında LS 097 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkaak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak koparması sonucunda yaşanan kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza sonrasında Elektrik Kurumu çalışanlarının kırılan elektrik direği değiştirilmrdi için oldukça uğraş vererek akşam saatlerinde direği değiştirebildikleri bildirildi.
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