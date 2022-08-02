Yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı

Güzelyurt'ta öğleden sonra sürücünün dikkatsizliği sonucunda aracıyla yoldan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16:15 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Can AKMERMER yönetimindeki KU 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektrik direğine çarptıktan sonra sol yan kısmı üstüne devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Akmermer'in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.