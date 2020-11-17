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Yoldan çıkarak çember üzerinde yürüyen yaya çarptı

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Yoldan çıkarak çember üzerinde yürüyen yaya çarptı
Lefkoşa'da akşam saatlerinde Gönyeli çemberi üzerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza sonucunda yaya yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
17 Kasım 2020 tarihinde 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa da sakin 29 yaşındaki Eric Idemudia  yönetimindeki LT 364 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağındaki orta refuje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Lefkoşa'da sakin Ahmet Demir'e çarptı.Kaza sonucu yaralanan Ahmet Demir Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.
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