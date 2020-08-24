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Yoldan çıkarak beton sete çarptı

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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde Yılmazköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonrasında beton sete çarpması sonucunda yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

Yoldan çıkarak beton sete çarptı
 
Lefkoşa  - Güzelyurt Anayolu’nda dün saat 06:45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, 19 yaşındaki Destiny Ufuoma Aghomi yönetimindeki KZ 842 plakalı aracın, Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilip yolun solundan çıkarak beton sete çarpasıyla gerçekleşti.
Kaza sonucu araç sürücüsü Destiny Ufuoma Aghomi ile araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Samuel Nede, 28 yaşındaki kadın Cymthia Emiawele ve 23 yaşındaki erkek Uyoyaıoghane Epbefefigo yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
 
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