Yoldan çıkarak beton sete çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda saat 06:45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Destiny Ufuoma Aghomi (E-19) yönetimindeki KZ 842 plakalı aracın, Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilip yolun solundan çıkarak beton sete çarpasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu araç sürücüsü Destiny Ufuoma Aghomi ile araçta yolcu olarak bulunan Samuel Nede (E-28), Cymthia Emiawele (K-28) ve Uyoyaıoghane Epbefefigo (E-23) yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.