Yoldan çıkarak beton sete çarpan araç kül oldu

Lefkoşa Kuzey çevre yolunda yaşanan kazada bir araç tamaman yandı sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, Zafer DOĞAN (E-31), yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa- Girne Anayoluna bağlanan kavşağa yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybedip önce çelik bariyerlere ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp alev almasıyla meydana geldi. Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.