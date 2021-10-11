Yoldan çıkarak ağaçlara çarptı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Haspolat kavşağı yakınlarında bugün saat 11:00 sıralarında salon araç sürücüsü normal güzergahta giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atarak durdu. Araçta sıkışan araç şürücüsü yoldan geçenler tarafından arabadan çıkartıldı. Sürücünün emniyet kemeri takması hayatını kurtardı.
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