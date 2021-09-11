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Yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 yaralı

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Yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 yaralı
Alayköy yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ağaç çarpması neticesinde yaşanan kazada biri çocuk üç kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14:30 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, 25 yaşındaki Sevim Aygüner, yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki kadın Fidan Aygüner ve 1,5 yaşındaki Mahmut Efe Göçer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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