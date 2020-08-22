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Yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu

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Yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu
Girne-Alsancak anayolunda süratli ve dikkatsizce seyreden araç sürücüsü yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.Kazada 5 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 01.00 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul ZRG 274 plakalı Mazda marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce yolun Güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip kaldırım dışında bulunan akasya ağacına aracının ön kısmı ile çarptı.
Kazada ZRG 274 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Sherıff KABBA(E-33),Suna KEITA (K-33), Ida Fatou CEESAY (K-30) ile Muhammed KALOKOH (E-27) kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastahanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle acil serviste müşahede altına alındılar.
Yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Muhammad KABIA (E-28) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine kaldırılarak muhtelif yerlerinde kesiler ve kafa travması nedeniyle acil serviste müşahede altına alındı.
 
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