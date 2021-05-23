Yoldan çıkan araç takla atarak zeytin ağacına vurdu

Kumyalı-Pamuklu ana yolundaki sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atan ve zeytin ağacına çarpan aracın sürücüsü Enejan Jorayeva adlı 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
İskele-Karpaz ana yolunun Kumyalı-Pamuklu arasındaki bölümünün 1-2’nci kilometreleri arasında olan kazada Lefkoşa'da sakin Enejan jorayeva (K-25), yönetimindeki EA 751 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce yolun solundan çıkarak takla atan araç, zeytin ağacına çarparak durdu.