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Yoldan çıkan araç bariyerlere çarparak alev aldı

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Yoldan çıkan araç bariyerlere çarparak alev aldı
Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 16.00 sıralarında, Danisa Riaz (E-19), yönetimindeki HH 193 plakalı araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmazken, çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü. 
 
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