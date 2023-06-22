Yoldan çıkan araç ATM makinesine çarptı

İskele-Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, 16.00 sıralarında Mehmet Canbaz, yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı köyü Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir bankaya ait ATM makinasına ardından da trafik levhasına çarpıp durdu.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.