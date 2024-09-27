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Yol vermediği kişiyi öldürüyordu

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Lefkoşa’da Ghulam Awaıs, otobüs terminali önündeki trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı kişiye yumruk attı. Yere düşen kişi, kafasını çarparak beyin kanaması geçirdi

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Yol vermediği kişiyi öldürüyordu
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Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Ghulam Awaıs dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 26 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kemal Aşık Caddesinde bulunan otobüs terminali önünde trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve kendisine vuracağından korktuğu için İ.B.’nin yüzüne yumruk atıp, yere düşmesine ve kafasını taşa çarpmasına neden olduğunu söyledi. Polis, İ.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, beyin kanaması nedeniyle nöroloji servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olay yerindeki kameraların incelendiğini, o esnada zanlının yanında başka bir şahsın daha olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu şahsın da olaya karıştığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, kameraları incelemeye devam edeceklerini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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